Yeniden Refah Partili il başkanının, gazeteci Durmuş Tuna'yı silahla vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı!

Kan donduran olay Aydın'ın Söke ilçesinde meydana geldi.

Söke Ticaret Odası’nın basın mensuplarına yönelik düzenlediği programa katılan Gerçek İnternet Gazetesi’nin imtiyaz sahibi gazeteci Durmuş Tuna programdan sonra Aydın Caddesi’nde yürüdüğü sırada saldırıya uğradı.

İddiaya göre Tuna, kaldırımda bir kişiyle konuştuğu esnada arkasından yaklaşan Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya’nın silahlı saldırısına maruz kaldı.

Kaya'nın yanında bulunan tabancayla Tuna’ya ateş etmesi sonucu silahtan çıkan mermi Tuna’nın ayağına isabet etti. Saldırgan yerde yatan Tuna’yı yerde defalarca tekmeledi.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

O anlar çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tuna’nın, yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği tespit edildi. Acil ameliyata alınan Tuna, tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu bildirildi.

Tuna, polise verdiği ilk ifadesinde saldırının daha önce yaptığı haberler nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti. Olayın ardından kaçan Hüseyin Kaya, Söke Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.