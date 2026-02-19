Yeniden Refah Partisi'nden 'Mansur Yavaş' iddiasına yanıt

Yeniden Refah Partisi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, gazeteci Aytunç Erkin tarafından 'Yeniden Refah Parisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Mansur Yavaş’ı desteklediği' yönündeki iddiaya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Müjdeci, iddiaların doğru olmadığını ve cumhurbaşkanı adaylarının Genel Başkan Fatih Erbakan olduğunu dile getirdi.

"TAMAMEN ASILSIZ"

Yeniden Refah Partili Müjdeci tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"TV100 ekranlarında, gazeteci Aytunç Erkin tarafından dile getirilen 'Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın Mansur Yavaş’ı desteklediği' yönündeki iddia tamamen asılsızdır. Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı, parti iradesi ve yetkili kurullarının kararıyla Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’dır. Bunun dışında yapılan yorum ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."