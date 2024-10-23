‘Yenidoğan çetesi’ iddianamesine göre iktidara yakın bazı kurumlar incelenmedi

Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 04:00

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan “yenidoğan çetesi” hakkında hazırlanan iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, suça konu 197 eylem sıralandı. “Şüphelilerin hastanelere denetimleri önceden haber aldığı” ifade edilen söz konusu iddianamede AKP’ye yakınlığıyla bilinen bazı özel hastanelerin denetlenmediği belirtildi.

Soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen Özel Reyap Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan ve söz konusu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan hemşire Hasan Basri Gök’ün Avcılar Hospital’de çalışan hemşire Serenay Şenkalaycı ile denetimlere ilişkin yaptığı bir konuşmada, birçok özel hastanin denetlendiği vurgulanırken AKP’ye yakınlığıyla bilinen hastanelere denetim yapılmadığı ifade edildi.

İddianamede Gök’ün şu ifadeleri dikkat çekti: “Mehmet abi öyle dedi. Şafak’ta var (denetim) dedi. Silivri Anadolu’ya da gitmişler. Beylikdüzü Kolon’a gitmişler. Medicalpark grupları AKP’de zaten. Onlara gitmediler, sordurdum. Memorial’a gruplarına da gitmemişler, sordurdum.” Söz konusu hastanelerin faaliyetlerine devam ettiği de edinilen bilgiler arasında. Ayrıca Medicalpark Bahçelievler Hastanesi’nde çalışan yenidoğan yoğunbakım uzmanı bir doktor ile çete elebaşı Fırat Sarı’nın denetimlere ilişkin konuşmaları da iddianamede yer aldı.