Yenidoğan Çetesi şüphelileri arasındaki görüşme kayıtları iddianamede

Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 04:00

Birinci Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni olan ve örgüt kapsamında 11 hastanenin hasta takibini yapan şüpheli Hakan Doğukan Taşçı ile Esenler Güney Hastanesi’nde hemşire olan şüpheli Hüseyin Günerhan arasındaki telefon görüşmelerinin tapeleri hem polis fezlekesinde hem iddianamede yer aldı.

Görüşmede, şüphelilerin olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığından haberdar oldukları, Günerhan’ın Taşçı’ya kuzeninin Amasya’da görevli Cumhuriyet savcısı olduğunu ve haklarında dosya bulunup bulunmadığını sorduracağını söylüyor. Konuşmanın devamında Taşçı, “Örgüt mörgüt bir şeyler diyorlar... Adam tanısa yalan söylüyor diyeceğim ama adam niye bana yalan söylesin” diyor. Günerman “Kanka bebek öldüyse, hemen geldilerse benim sana dediğim gibi ama şöyle bir şey var kanka şimdi böyle büyük bir şey olsa mesela, Güney’e (Özel Güney Hastanesi) denetime gitmişlerdi ya, şimdi ben sana olayı anlatayım, bu kadar büyük bir şeyin üstünü Güney nasıl kapattı” diye soruyor. Taşçı ise, “Kanka Bilal Erdoğan’ı falan aramış” diye cevap veriyor.

‘TÜRK LAZIM’

Çete elebaşı, doktor Fırat Sarı ile Taşçı arasında geçen ve telefon görüşmesinde ise Taşçı, Sarı’ya, “Çam Sakura’dan dedi bir tane 900 gram aldım kanka dedi haberin olsun dedi tamam dedim” ifadeleri üzerine Sarı, “Türk mü acaba, İnşallah Suriyeli değildir” diyor. Taşçı da “Valla Suriyeli değildir heralde yani yeter artık. Türktür, ben çünkü dün onla konuştum bayağı dedim Suriyeli geliyor... Türk lazım hasta sayısı bir işe yaramıyo falan” şeklinde karşılık veriyor.