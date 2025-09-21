Yenilgiyi hazmedemediler: AKP, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçiminin iptali için dava açacak!

Geçen günlerde tutuklanan ve görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili belli oldu.

BAYRAMPAŞA CHP'DE KALDI

İlk dört turda çoğunluğun sağlanamadığı seçimde başkanvekili kura ile netleşti.

Çekilen kura neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi.

SİNİRLER GERİLDİ

Kura çekiminin ardından CHP ve AKP'li üyeler arasında gerginlik yaşandı. O anlar sosyal medyaya da yansıdı.

AKP "İPTAL" İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Son olarak, AKP'nin, CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacağı öğrenildi.

CHP'NİN KAÇ MECLİS ÜYESİ BULUNUYOR?

Geçtiğimiz hafta CHP'li dört meclis üyesinin partilerinden istifa etmesinin ardından CHP, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmişti.

37 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde son istifaların ardından CHP'nin 18 üyesi bulunuyordu.

AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin sayısı ise 19'a yükselmişti.