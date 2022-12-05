Yer Türkiye'nin başkenti: 'Cinciyim' diyerek cinsel istismarda bulundu

05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:28

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki epilepsi hastası M.Y. psikolojik sorunları nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi görmeye başladı.

Bu sırada M.Y.'nin babası N.Y., tedaviden bir sonuç alamadıklarını düşünerek bir akrabaları aracılığıyla, 'hoca' olduğunu iddia eden Murat Y. ile tanıştı.

İddiaya göre, Murat Y., M.Y.'nin ailesine "kızlarına cinlerin musallat olduğunu, 30 yıldır bu işi yaptığını ve kızlarını tedavi edebileceğini" söyledi.

Sabah'ın haberine göre, ailenin ikna olması üzerine eve gelip giden Murat Y., her seferinde "M.Y. ile yalnız kalması gerektiğini, okuma yapacağını" söyleyerek aileyi dışarı çıkardı. Kızlarının okuduğu dualarla düzeleceğini söyleyen Murat Y., farklı farklı zamanlarda 20 bin TL para aldı.

'CİNLERİN ÇIKMASI İÇİN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEN GEREK'

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan M.Y., ailesine Murat Y.'nin kendisini istismar ettiğini, bu durumu söylediği takdirde anne babasını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Şikâyetçi olan M.Y., Murat Y.'nin "Benim üstün güçlerim var, cinlerim var. Senin içindeki cinleri çıkarabilirim. Sakın sesini çıkarma, içindeki bu cinlerin çıkması için benimle cinsel ilişkiye girmen gerek aksi halde delirirsin. Kendine ve ailene zarar verirsin" dediğini ifade etti.

Murat Y.'nin kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit edip zorla birçok kez cinsel tacizde bulunduğunu belirten M.Y., bunun üzerine şikâyetçi olduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Savcılık tarafından Murat Y. hakkında M.Y.'ye karşı 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıldan az olmamak şartıyla, baba N.Y.'ye karşı ise 'Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.