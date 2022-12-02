Bursa’da ilginç olay: Yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadiyle böyle kandırdı
Bursa’da yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp daha sonra cüzdan ve ceplerinden paraları çalan kadın hırsız tutuklandı.
Bursa'da mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp el çabukluğuyla ceplerindeki ve cüzdanlarındaki paraları çalan ve 35 ayrı suç kaydı bulunan İlknur Y. isimli kadını gözaltına aldı.
41 yaşındaki İlknur Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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