'Yılın Atatürkçüsü Ödülleri' sahiplerini buldu: 'Bu ödül hayatımın diploması'

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi’nde dün “Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve Yılın Atatürkçüsü Ödülleri" töreni gerçekleştirildi.

Ödüllere, 2025 yılı özelinde kültür sanat alanında Sabahat Akkiraz, eğitim ve bilim alanında Dr. Naim Babüroğlu, edebiyat alanında Ayşe Kulin, basın dalında ise yazarımız Mustafa Balbay layık görüldü.

Atatürkçü Düşünceye Katkı, Ekonomi ve Sanayi Onur Ödülü’nün ise Ahmet Güre’ye verildi.

Ödül törenine eski başbakan yardımcısı Murat Karayalçın, eski cumhurbaşkanlığı genel sekreteri Kemal Nehrozoğlu, CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, CHP Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütü yöneticileri ve yurttaşlar katıldı.

Etkinlik, cumhuriyeti yaşatmak uğruna can veren aydınların görsellerinin yer aldığı kısa bir video sunumu ile başladı.

'CUMHURİYET BİR TÜRK RÖNESANSI'

Ardından ADD Başkanı Bozkurt açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bozkurt, "Yıllardır Batı emperyalizmi üniter ulus devlet ve laik cumhuriyet yapısını ortadan kaldırmak için Türkiye'yi bir 'din' devletine döndürme eylemliliğini sürdürüyorlar. Aksoy, gelen tehlikeyi gördüğü için bu derneği kurdu. Tek derdimiz Türkiye’nin yeniden Atatürk Cumhuriyeti yoluna girmesi. Atatürk Cumhuriyeti dediğimiz hakikaten bir mucize. Hakikaten bir Türk Rönesansı. İyi ki Türk çocuğuyuz. Ağzımı doldura doldura söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. O milletin hiçbir unsuru ayrı ayrı sayılamaz, hepsi birdir ve bütündür. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

'ATATÜRK'ÜN CUMHURİYETİ BENİ GENERAL YAPTI'

Sonrasında 'yılın Atatürkçüleri' ödüllerini aldı. Sanatçı Sabahat Akkiraz ödülünü aldıktan sonra, "Bu ödül çok değerli. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun emperyalizmin yerli işbirlikçileri, yaşasın tam bağımsız, laik cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" diye konuştu.

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Naim Babüroğlu ise, "Hiçbir ödül beni bu kadar mutlu etmez. Hepiniz Atatürk sevdalısısınız. Ben Hataylıyım, Hatay Atatürk'ün emanetidir. Atatürk olmasaydı Hatay El Kaide, IŞİD'in cirit attığı, kafa kestiği bir coğrafya olacaktı. Atatürk'ün Cumhuriyeti beni general yaptı" dedi.

'BU ÖDÜL HAYATIMIN DİPLOMASI'

Gazetemiz yazarı Balbay ise ödülünü aldıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:

"Aksoy müthiş bir aydındı. Mücadelesine yakından tanıklık ettik. Cumhuriyet Gazetesi çok şehit verdi. 2000'li yılların başında bana da uyarılar gelmeye başladı. Kızım daha çok küçüktü. Onun benle ilgili anıları olsun sonra başıma bir iş gelsin dedim ama sonra ben Silivri'deyken büyüdü. Bu ödül bütün hayatımın diploması. Bu ödül bana daha çok çalışmalısın, üretmelisin diyor."

Ödül töreninin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi ve program sona erdi.