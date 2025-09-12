Yine CHP'nin Sarıyer'deki eski il binasına geldi... Kayyum Gürsel Tekin'den 'liste' açıklaması: 'Arkadaşlar binanın temizliğini yapmak için o listeyi vermiş'

Mahkeme kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin' bugün saat 11.00'de yine partinin Sarıyer'deki eski il binasına geldi.

Söz konusu bina CHP tarafından kapatılarak, CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisine dönüştürülmüştü.

"İKİ TELEVİZYON YÖNETİCİSİNDEN BİR RİCAM VAR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan kayyum Tekin, "Sayın Genel Başkanımız buradaydı. Ne zaman gelirse, bina hepimizin. Bir sıkıntı yok. Son günlerde, sorunu çözme adına konuşmamayı tercih ediyoruz. Ama benim 2 TV yöneticisi arkadaşıma bir ricam var. Her gün “Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz. Bugüne kadar çokça televizyoncu bizi yayına çağırdılar, hiçbirisinin fiziki olarak yayınına katılmadım. Ama özellikle Halk TV ve Sözcü TV’ye rica ediyorum, ne zaman istiyorsanız bir telefon kadar size yakınım. Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşlarına göstermiş olduğunuz duyarlılığın bir kısmını da bana gösterin" dedi.

"BİR ÇOK ARKADAŞIMI ÜZERİM..."

Tekin, "Gereksiz tartışmalarda işimizi yapamaz hale geldik. Elimizdeki karar, bizim kısa süre içinde yapmamız gereken görevle ilgilidir. Bir an önce bu işimize gücümüze bakmak istiyoruz. Her gün bir bina tartışması yapılıyor. Şu an bu bina (Sarıyer) resmi olarak CHP’nin il binası. Ama yarın değiştiği zaman Türkiye'nin neresinde olursa olsun gider orada da çalışmalarımızı yaparız. Bu 3’lünün neyle uğraştığını biliyorum. ‘Hayır sürekli bir polemik çıkaracağız’ diyorsanız, bir çok arkadaşımı üzerim. Üzmek istemiyorum" diye konuştu.

Dün mahkemeden gelen "ret" kararıyla ilgili konuşan Tekin, "Ben bu kararla meşgul değilim. Şu andaki karar ‘Görevinizi yapın’ diyor. Aksi bir karar gelmediği sürece biz bu karara tabiyiz" dedi.

"BİZ AZİZ İHSAN'LARA YENİLMEYECEĞİZ!"

Kayyum Tekin, "15 Eylül’le meşgul değiliz. Hangi engellerle karşılaştığımızı biliyoruz. Öyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki. Galiba biz büyük bir suç ortaklığını bozuyoruz. Bakın daha 2 yıl önce Sayın İnce’yi linç ettiniz. Bugün Sayın İnce ile yan yanayız. Son 1,5 yıldır Sayın Kılıçdaroğlu’nu linç ediyorsunuz. Bugün de sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten ne istiyorsunuz? Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz. Nokta" diye konuştu.

" L İSTE " İ DD İ ALARINA YANIT

Binaya giriş için 31 kişilik liste verdiği iddialarına dair de konuşan Tekin, "Külliyen yalan. Benim hiç listeyle işim yok. Sadece arkadaşları aradım… Ya soru soruyu açıyor da içim o kadar dolu ki… Parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Arkadaşlarımız gelemediği için, binanın temizliğini arkadaşlarımız yapmak için o listeyi vermişler" dedi.

Tekin, "Gazeteciler de, yurttaşlarımız da binaya giriş yapabilecek. Bin kere söylüyorum. Burası CHP’nin resmi il binası. Yarın değişirse, oraya da gideriz" diye konuştu.

MAHKEMEDEN "RET" KARARI GELMİŞTİ

Ankara 3. Asliye Mahkemesi dün CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada iptal kararı verilmesini esastan reddetti.

Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı’yla ilgili talebi esastan reddetmesiyle il yönetimine kayyum kararının geçersiz hale geldiğine ilişkin yorumlar yapıldı.

Kararın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gürsel Tekin, "Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız" demişti.

Tekin'in açıklaması şöyleydi:

"Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık, sadece zor günde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum. Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz.

Görevimiz psikolojik savaşlara cevap vermek değil; CHP’nin içindeki ayrılığı, kırgınlığı onarmaktır. Kirli medya algılarına değil, partimizin birliğine odaklandık. Sabırla, inançla… Geçmişimiz geleceğimizin teminatıdır."