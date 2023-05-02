YSK duyurdu: Seçim günü yasakları belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta uygulanacak yasakları açıkladı. YSK, 14 Mayıs'ta saat 18.00'e kadar seçim sonuçlarıyla ilgili tahmin ve haber yapılamayacağını, yayın yasağının ise saat 21.00'e kadar süreceğini açıkladı. Ayrıca seçim günü içki satılmayacak.
Türkiye'nin merakla beklediği seçimlere 12 gün kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim gününde uygulanacak yasakları açıkladı.
YSK'nin karar metninde şu ifadeler yer aldı:
"298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,
b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,
c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,
ç) "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,
d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."
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