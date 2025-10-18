YSK'nin 'İstanbul Olağan İl Kongresi' kararı sonrası CHP'den ilk tepki: 'Daha kaç defa reddedileceksiniz?'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasında herhangi bir engel olmadığını bildirdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'den görüş istedi. Bunun üzerine YSK, bugün saat 14.00'te toplandı.

KONGRE YAPILACAK

Yaklaşık 20 dakika süren toplantı sonrası, YSK Başkanvekili Ekrem Özübek tarafından yapılan açıklamada, "Usule uygun olarak başlayan kongre sürecinin ilçe seçim kurumlarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiştir. Kongrenin devamı yolunda karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin kısa karar, yarın kongredeki seçim iş ve işlemlerini yürütecek Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da gönderildi.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Karar sonrası, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, X hesabından bir paylaşım yaptı.

"Daha kaç defa reddedileceksiniz? Daha kaç defa çaresizce mahkeme kapılarında koltuk dileneceksiniz?" diye soran Emir, şu ifadeleri kullandı:

"YSK, İstanbul’da kongre takviminin durdurulması talebinizi bir kez daha reddetti. Kaçıncı oldu sayamıyoruz artık.

Gücü olan, iradesine güvenen çıkar, örgütün karşısına dikilir, aday olur, yarışır.

Ama sizde ne irade var ne de cesaret!

Koltuk sevdasını iktidar mahkemelerinin kapısında dilenmekle sürdürüyorsunuz.

CHP’de görevler; adalet kürsüsünü işgal eden partili bir memurun elinden değil, örgütün iradesinden alınır!"