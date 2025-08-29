Yunus Emre Enstitüsü’ne Ülkü Ocakları yöneticisi atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişleri, kamu vakfı olarak kurulan Yunus Emre Vakfı’nın incelemeye almış, müfettişler, vakfın naylon faturalarla soyulduğunu tespit etmişti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 66 ülkede 88 merkezle faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün başkan yardımcılığına, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız atandı. Yıldız’ın sosyal medya hesabını kapatması dikkat çekti.

NAYLON FATURA SKANDALI VE İSTİFALAR

Geçtiğimiz yaz Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, vakfın naylon faturalarla soyulduğunu ortaya çıkarmıştı. Skandalın ardından Enstitü Başkan Yardımcıları Rahmi Göktaş ve Abdullah Kutalmış Yalçın istifa etmişti.

Rahmi Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın eşi. Yalçın ise MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’ın oğlu.

SAVCILIK İDDİANAMESİ VE DAVALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında firari eski vakıf başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de bulunduğu 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iki ayrı dava açtı.

“AHTAPOTUN MİLLİYETÇİ KOLU” TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada vakıftaki skandalı, “Yunus Emre Vakfı soygunu, ahtapotun milliyetçi kolu” sözleriyle değerlendirmişti.