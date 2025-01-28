Zafer Partili Bartu Soral: 'Bu dava bir kumpastır'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.01.2025 - 04:00

Özdağ’ın bütün gece bir bankta yatırıldığını öne süren Soral, “Sabah bekledik, adliyeye getirilmedi, avukatlarıyla görüştürülmedi. Öğlen 12’de ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması dışında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden bir fezleke geldi. Belli ki hakaretten tutuklama yapılması mümkün olmayacak, bir talimat verilmiş. Gözaltına alındıktan bir gün sonra bu hazırlanmış. Özdağ’ın tweet’leri delil olarak gösterilmiş ama Kayseri ile ilgili tek bir tweet yok. Bu, ilk açılım sürecindeki Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas bir davadır. Hukuki değildir. Siyasidir” dedi.

Özdağ’a sahip çıkma noktasında CHP’nin de İYİ Parti’nin de desteğini gördüklerini belirten Soral, “Bir adaletsizlik var ve buna uğrayan Özdağ’ın, Öcalan’ın serbest bırakılmasına ve ikinci açılıma karşı ‘Süreci baltalayacağım’ çıkışı bu sürecin başlamasının arkasındaki en önemli sebep” dedi.

‘REHİN TUTULUYORUM’

Zaferr Partisi Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu ve Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için dün cezaevi önünde basın toplantısı düzenledi. Karamahmutoğlu aracılığıyla mesaj gönderen Özdağ, “Silivri’de Öcalan için rehin tutuluyorum. Benim Silivri’deki tutukluluğum, şehitlerimizin aziz anısına saygı duruşudur” mesajını yineledi.