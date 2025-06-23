Zam soruldu, uzaklaştı: AKP'li Mustafa Varank pazar fiyatları ile sınandı

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara'da bir semt pazarında görüntülendi.

NOW TV muhabirinin sokak röportajına denk gelen Varank, muhabirin fiyatlar ile ilgili sorularına kaçamak yanıtlar verdi.





"YANLIŞ ANLAŞILIR"

Muhabirin, pazardaki fiyatlara ilişkin sorusuna AKP'li Varank, "İnşallah fiyatlar aşağı gider. Fiyatlarla ilgili yorum yapmayayım. Fiyatlar uygun desem de yanlış anlaşılır çünkü herkesin imkanı yok, düşük desem de yanlış anlaşılır" yorumunda bulundu.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pazardaki yurttaşların Varank'a tepkisi de görüntülerde yer aldı.