Zeydan Karalar'a tarladan seslerini duyurmaya çalışan Adanalılara jandarma engeli!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 8 Temmuz'da tutuklanmıştı.

40 gün önce "Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü" başlatan CHP'li gençler bu sabah Silivri'ye ulaştı. Gençlerle buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve Zeydan Karalar’ın kardeşleri eşlik etti.

Cezaevi önünde Özel ile birlikte açıklama yapan CHP Seyhan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Toprakaltı ile ortak açıklama yaptı.

Toprakaltı, şunları söyledi:

"Adana'dan Silivri'ye 40 gün önce başlattığımız bin 200 kilometrelik özgürlük yürüyüşümüz bugün sona erdi. Bu yürüyüş, yalnızca yol kat etmek değil; irademizi, kararlılığımızı ve halkımızın umudunu ortaya koymak içindir. Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, hukuksuzca tutuklanan ve görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarımız için adalet ve özgürlük talebimizi dile getirdik. Zorlu bir yolculuktu. Güneşin ve yağmurun altında, bazen aç, bazen yorgun, ama bir an bile yılmadık. Çünkü haklıydık, çünkü yanımızda halkımızın desteği vardı. Bu destek bize güç verdi, umudumuzu diri tuttu. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan, yolumuzun her adımında bize güç katan Genel Başkanımız Özgür Özel’e, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’a ve destekleriyle omuz omuza duran herkese sonsuz teşekkür ediyoruz."

"ZEYDAN KARALAR’IN SİLİVRİ ZİNDANLARINDA TUTULMASI KABUL EDİLEMEZ"

"Bizim başkanlarımız yargılanamaz değildir ama halkın iradesi yok sayılarak içi boş iddialarla hiçbir somut delil olmadan özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları, hukuk devleti normlarına ağır bir darbedir. Bu davaların siyasetin kurguladığı, belediye başkanlarımızın halktan gördüğü büyük desteğin iktidarı korkuttuğu açıktır. Adana'nın her sokağında yükselen bir sesi, tekrar sizlere iletmek istiyoruz: Zeydan Karalar, Adana'nın Adana Zeydan Karalarındır. Zeydan Karalar’ın Silivri zindanlarında tutulması kabul edilemez. Biz istiyoruz ki Zeydan Karalar halkına hizmet etmeye devam etsin, özgürlüğü bir an önce sağlansın ve yargılama tutuksuz devam etsin. Yargılama Adana’da yapılsın."

"BAŞKANLARIMIZ ÖZGÜRLEŞENE, ADALET YERİNİ BULANA KADAR SUSMAYACAĞIZ"

"Tutuklanan tüm belediye başkanlarımız bu ülke için çalışan, üreten, halkına hizmet eden başarılı insanlardır. Bizim tek talebimiz nettir: Başkanlarımız derhal özgürlüklerine kavuşmalı ve halkın iradesi bir an önce yeniden tecelli etmelidir. Sayın Genel Başkanım, 'Ankara'da yürüyüş rekorunu Adanalı gençler kırdı.' Bu cümle bizleri çok gururlandırdı. Biz yürüyüş rekorunu kırdık, sizin öncülüğünüzle oy rekoru da kıracağız. Biz yürüyüşümüzü tamamladık ama hak, hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesini bitirmedik ve bitirmeyeceğiz. Başkanlarımız özgürleşene, adalet yerini bulana kadar susmayacağız. Her koşulda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz çünkü biz biliyoruz ki bir gün mutlaka adalet bu topraklara geri dönecek."

KARALAR'A SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞANLARA JANDARMA ENGELİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretler için cezaevine girdiği saatlerde cezaevi çevresinde bekleyen Adanalılardan bazıları, yakındaki tarladan yürüyüp Marmara Cezaevi'ne yaklaşmaya, seslerini Zeydan Karalar'a duyurmaya çalıştı.

Ellerinde Türk bayrakları ile tarlada ilerleyen yurttaşlar jandarma tarafından engellendi.