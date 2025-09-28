Zeytinlik talanına karşı Muğla'da büyük miting: 'Toprağımızı vermiyoruz'

Türkiye'nin 30 ilinden gelen köylülerin oluşturduğu Toprağımızı Vermiyoruz Platformu, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören 7554 sayılı yasayı protesto etmek için Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, toprağımızı vermiyoruz" mitingi için toplandı.

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in yanı sıra birçok siyasi partinin temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, çevreciler, İkizköylüler ve yurttaşlar katıldı.

İMAMOĞLU: ZEYTİNKLERİMİZİN YOK OLMASINA SEBEP OLANLAR BEDELİNİ SANDIKTA ÖDEYECEKLER

Mitingde Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okundu. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Sevgili Akbelenliler; Yurdunu, ülkesini canı gibi seven, vatan toprağına canı gibi sahip çıkan, benim temiz kalpli, cesur vatandaşlarım; Sizleri Silivri’deki hücremden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Verdiğiniz onurlu mücadele için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ülkemiz maalesef, adalet ve merhamet duygusunu yitirmiş haksız kazanç ve çıkar şebekeleri tarafından yağmalanıyor. 86 milyonun haklarını, bu ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü iktidar bu kirli sürecin tam merkezindedir. Vatan toprağının kıymetini bilmeyen, ülkeyi bir ganimet gibi gören bu anlayış millete sırtını dönmüştür. Milletin haklarını hiçe sayan bu iktidar, Akbelen'de de anayasayı ve hukuku çiğneyerek, baskıyla, zulümle sonuç almaya çalışıyor. Hiçbir vatansever, içinde insan ve doğa sevgisi olan, Allah korkusu taşıyan hiç kimse ormanların talan edilmesine, zeytinliklerin yok edilmesine seyirci kalamaz.

Maden yatırımları ülkemiz için elbette çok önemlidir. Ancak riskleri doğru hesaplanmamış,geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratan, vatandaşlarımızı ağır bir biçimde mağdur eden yatırımlar, yanlış ve tehlikeli yatırımlardır.

Madencilik alanındaki yanlış yatırımların maliyetini milletçe kuşaklar boyu öderiz. Onun için, maden yatırımlarının uzun vadeli bir bakış açısıyla, yerel irade ve hassasiyetleri gözeterek, merkezi bir ekonomik ve sosyal plan çerçevesinde ele alınması şarttır.

Kısa vadeli siyasi hesaplarını, birtakım küçük grupların çıkarlarını kamu yararının ve memleketin geleceğinin önüne koyanlar şunu çok iyi bilsinler ki kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağı günler yakındır. 2018'den bu yana 26 milyon metrekare vatan toprağının orman vasfını yitirmesine sebep olanlar bunun bedelini sandıkta ve yargı önünde ödeyecekler. Zeytinliklerimizin, derelerimizin, yaylalarımızın yok olmasına sebep olanlar bunun bedelini sandıkta ve yargı önünde ödeyecekler.

Akbelen'de ve ülkenin dört bir yanında ormanlarımıza, zeytinliklerimize, derelerimize, yaylalarımıza, verimli ovalarımıza, su kaynaklarımıza sahip çıkanlar vatan müdafaasındadırlar. Onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü başka vatanımız yok ve biz bu vatanı canımızdan aziz biliyoruz.”

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ARAS: TOPRAKLARINIZI BU HAİNLERE SATMAYIN

Mitingde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Türkiye'nin her yerinde mücadeleyi verenlere minnetlerimizi sunuyoruz. Demokrasi yoksa hiçbir şeyi savunamayız. Toprağımızı ve geleceğimizi de savunamayız. Muğla her şeyiyle bir dünya mirası. Bu güzellik bazıları tarafından yok edilmek isteniyor. Antik çağlardan beri bu topraklar tarımla, kültür ve sanatla var oldu. Ancak Muğlamızın her köşesi talan edilmek isteniyor. Her yer bir avuç menfaatçinin gözlerini diktiği alan haline geldi. Bizler bir avuç rantçıya karşı milyonlarız, hep beraber direneceğiz. Zeytin Anadolu topraklarının bekçisidir. Bugün yapılanı Büyük İskender Anadolu'yu istila ederken yapmadı. Zeytine taşınabilir meta gözüyle bakılamaz. Bizim atalarımız zeytin dikerdi, bu hainler zeytin söken olarak tarihe geçecek. Buna alet olan muhtarlar var. Topraklarını bu hainlere satan köylüler var. Satmayın. Atalarınızın size bıraktığı, göz nuruyla diktiği zeytinliklerinizi, tarım alanlarınızı bu adamlara satmayın. Direnmelisiniz!" dedi.