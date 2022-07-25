17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Çekya’nın ev sahipliğinde yapılan U17 Avrupa Şampiyonası’nda 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız finalde İtalya’ya yenildi, gümüş madalya ile yetindi.
CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olan Türkiye, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
25-16, 23-25, 25-20 ve 25-22'lik setlerle rakibine 3-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
avrupa şampiyonası 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
Video Haberler
- CHP'li Karaca: Herkesin çözüm adresi Kılıçdaroğlu olmuş
- Japonya’da Sakurajima Yanardağı’nda patlama
- Muğla'da orman yangını!
- Binali Yıldırım yine türkü söyledi
- 128 milyar dolar ne oldu, kimlere gitti?
- İşçi servisi alev alev yandı
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- California’da orman yangını
- Ankapark'ı gezen yurttaşlardan büyük tepki
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- 'Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki...'
- Yeğenini 1 yıl boyunca 'çöp evdeki' odada kilitli tuttu!
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı?