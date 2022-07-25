17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Çekya’nın ev sahipliğinde yapılan U17 Avrupa Şampiyonası’nda 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız finalde İtalya’ya yenildi, gümüş madalya ile yetindi.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:45
17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
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CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olan Türkiye, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali'nde 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

25-16, 23-25, 25-20 ve 25-22'lik setlerle rakibine 3-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.


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