Ruben Ribeiro 2 yıl daha Hatayspor’da

Atakaş Hatayspor’da 2 yıldır mücadele veren Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro ile 2 yıllık daha sözleşme imzalandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 17:03
Ruben Ribeiro 2 yıl daha Hatayspor’da
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2 yıldır takımda oynayan ve sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha Ruben Ribeiro ile sözleşmenin 2 yıl uzatıldığı açıklandı.

34 yaşındaki Portekizli orta saha, geçen sezon 31 maçta forma giymiş, takımına 2 gollük katkı sağlamıştı.


Atakaş Hatayspor Ruben Ribeiro transfer
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