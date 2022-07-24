Ruben Ribeiro 2 yıl daha Hatayspor’da
Atakaş Hatayspor’da 2 yıldır mücadele veren Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro ile 2 yıllık daha sözleşme imzalandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2 yıldır takımda oynayan ve sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha Ruben Ribeiro ile sözleşmenin 2 yıl uzatıldığı açıklandı.
34 yaşındaki Portekizli orta saha, geçen sezon 31 maçta forma giymiş, takımına 2 gollük katkı sağlamıştı.
Ruben Ribeiro 2 yıl daha Atakaş Hatayspor'umuzda #AtakaşHatayspor pic.twitter.com/7P1j1XqUTl— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 24, 2022
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