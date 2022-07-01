19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 19:44
19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş altın madalya kazandı
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Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic ile karşılaştı.

Rakibini yenmeyi başaran ay-yıldızlı boksör, altın madalya kazandı.


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