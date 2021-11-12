2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya şov yaptı!
Almanya Liechtenstein'ı 9-0 mağlup ederken Türk asıllı İlkay da gol attı.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maç oynandı.
Öne çıkan maçlarda, Almanya evinde Liechtenstein'ı 9-0 mağlup etti. Türk asıllı oyuncu İlkay da gol attı. İspanya, deplasmanda Yunanistan'ı 1-0 yenerken, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçta Portekiz deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı. Portekiz'de Pepe, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Grup A:
Azerbaycan-Lüksemburg: 1-3
İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 0-0
Grup B:
Gürcistan-İsveç: 2-0
Yunanistan-İspanya: 0-1
Grup H:
Rusya-Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 6-0
Slovakya-Slovenya: 2-2
Malta-Hırvatistan: 1-7
Grup J:
Ermenistan-Kuzey Makedonya: 0-5
Almanya-Liechtenstein: 9-0
Romanya-İzlanda: 0-0
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