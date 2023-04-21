2023 FIBA Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!

Filipinler ve Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda kura çekimi öncesi torbalar belli oldu.

AA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 16:38
2023 FIBA Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2023 Basketbol Dünya Kupası’nın 29 Nisan’da Filipinler’in Manila kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi ile ilgili kuralları ve torbaları açıkladı.

8 TORBADAN OLUŞUYOR

FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın kura çekimi ilkeleri, Erkekler FIBA Dünya Sıralaması ve coğrafi ilkelere dayalı olacak. Ev sahibi ülkeler olan Filipinler ve Japonya, maçlarını kendi ülkelerinde düzenlenen gruplardan birinde iç sahada oynayacak. FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın 3 ev sahibi, ticari nedenlerle tercih ettikleri bir partner ülke seçmişti. Buna göre ABD Filipinler’de, Slovenya Japonya’da ve Kanada ise Endonezya’da oynayacak.

Kura çekiminde 32 takım, her biri dört ülkeden oluşan 8 torbaya yerleştirildi. Grup ve final aşamasının ev sahibi olan Filipinler, 1. torbaya yerleştirildi. Diğer tüm takımlar, FIBA Erkekler dünya sıralamasındaki konumlarına göre kendi potalarına yerleştirildi.

Kura çekimi torbaları ve yer alan ülkeler şu şekilde:

1. Torba: Filipinler, İspanya, ABD, Avustralya

2. Torba: Fransa, Sırbistan, Slovenya, Litvanya

3. Torba: Yunanistan, İtalya, Almanya, Brezilya

4. Torba: Kanada, Venezuela, Karadağ, Porto Riko

5. Torba: İran, Dominik Cumhuriyeti, Finlandiya, Yeni Zelanda

6. Torba: Çin, Letonya, Meksika, Gürcistan

7. Torba: Ürdün, Japonya, Angola, Fildişi Sahili

8. Torba: Lübnan, Mısır, Güney Sudan, Yeşil Burun Adaları


2023 FIBA Dünya Kupası kura çekimi basketbol

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