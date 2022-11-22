2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na enflasyon düzenlemesi
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın harcama bütçesinin yüzde 10 artarak 4,4 milyar Euro'ya çıkacağı açıklandı.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın işletme bütçesinin yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 10 artması bekleniyor.
Olimpiyat oyunlarının organizatörü COJO, yaklaşık 4 milyar Euro tutarındaki işletme bütçesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.
HARCAMALAR ARTIYOR
Aralık ayında yeni bütçenin güncellenerek 4,4 milyar Euro’ya çıkarılması bekleniyor.
Miktarın yarısının yüksek enflasyonun etkisini dengelemek için harcanacağını aktaran organizatörler, bir kısmının ise Seine Nehri üzerindeki açılış töreni için ek harcamalara, insan kaynakları ve siber güvenlik gibi maliyetlere kullanılacağını kaydetti.
Olimpiyat oyunlarının toplam bütçesinin yaklaşık 8 milyar Euro olduğu bilgisi paylaşılırken, söz konusu miktarın tahminlerin üzerine çıkacağı düşünülüyor.
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