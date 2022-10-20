'Team Türkiye' FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek

20 Ekim 2022 Perşembe, 14:40

Giyim markası Puma’nın sponsoru olduğu Team Türkiye adına, bu sene Baltik cumhuriyetlerinde ve İspanya’da 16 yaşında ve ehliyeti olmamasına rağmen ülkemizi başarıyla temsil eden Kerem Kazaz crosscart senior kategorisinde ülkemizi temsil edecek.





Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yıl çok daha geniş bir çerçevede düzenlenen Motorsporları Olimpiyatları ile ilgili olarak; “Otomobil sporlarında ilk kez bu kadar kapsamlı ve kurumsal bir milli takım kafilesi oluşturarak FIA Motorsporları Olimpiyatları’na katılıyoruz. Ralliden piste, topraktan asfalta, driftten dijital motorsporlarına kadar geniş bir yelpazede, branşlarında iddialı sporcularımızdan oluşan kafilemizle, gençlerimize tecrübe kazandırmanın yanı sıra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalyalar almak hedefiyle Fransa’ya gidiyoruz” yorumunu yaptı.



Kerem ise "İlk defa crosskartla yarışacak olmama rağmen bana verilen bu milli görevde elimden geleni yapıp ülkemi temsil etmek için mücadele edeceğim" dedi.