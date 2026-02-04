Bu sene 25. kez gerçekleştirilecek oyunların açılışını ana sayfasında yer veren Google, körling sporu yapan animasyon tasarladı. İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda 93 ülkeden 3 bin 500'den fazla sporcu, 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında 195 madalya için mücadele sergileyecek. Peki, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den hangi sporcular katılacak? Kış Olimpiyat Oyunları branşları nelerdir?

HANGİ BRANŞLARDA YARIŞACAK?

İtalya'da iki farklı kentte (Milano-Cortina) düzenlenecek oyunlarda, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 olimpik disiplinde yarışlar yapılacak.

TÜRKİYE'DEN HANGİ SPORCULAR YARIŞACAK?

Türkiye, 16 olimpik disiplinde düzenlenecek oyunlarda, buz pateninde 2, kayakta 6 ve para kayak branşlarında 1 sporcu olmak üzere 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs madalya kovalayacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota hakkı elde etti.

Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.

Kayakla atlama kategorisinde de Türkiye ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardı. İtalya'da bu branşta milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir madalya kazanmak için atlama kulesine çıkacak.

Milano Cortina 2026'da para kayak alp disiplininde ise ay-yıldızlı sporculardan Harun Mut, yarışacak.