2026 Kış Olimpiyatları'nda Norveç'in liderliği sürüyor!

17.02.2026 10:42:00
AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 10. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki 2026 Kış Olimpiyatları'nın 10. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 12 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 28 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 10. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Norveç 12 7 9 28
2 İtalya 8 4 11 23
3 ABD 6 8 5 19
4 Hollanda 6 5 1 12
5 Avusturya 5 7 3 15
6 İsveç 5 5 1 11
7 İsviçre 5 2 3 10
8 Almanya 4 7 6 17
9 Fransa 4 7 4 15
10 Japonya 4 5 9 18
