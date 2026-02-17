2026 Kış Olimpiyatları'nda Norveç'in liderliği sürüyor!

İtalya'daki 2026 Kış Olimpiyatları'nın 10. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 12 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 28 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 10. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde: