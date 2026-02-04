2026 Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak? 2026 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

Google'ın 2026 Kış Olimpiyatları için doodle yapmasının ardından sporseverler olimpiyatların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak? 2026 Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026’nın Kış Olimpiyatları’nın resmi adı “Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları”dır. Bu oyunlar 6–22 Şubat 2026 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek. Resmi açılış töreni 6 Şubat’ta Milano’daki San Siro Stadyumu’nda yapılacak.

KIŞ OLİMPİYATLARI NEDİR?

Kış Olimpiyatları, kar ve buz sporlarında dünyanın en prestijli uluslararası spor organizasyonudur. Dört yılda bir düzenlenir ve kayak, buz pateni, buz hokeyi gibi kış sporları branşlarında sporcular ülkelerini temsil ederler.

KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLACAK?

Kış Olimpiyatları TRT Yıldız kanalından yayınlanacak.