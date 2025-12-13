3 puanı 4 golle aldı... Galatasaray, Antalya'da yıldızlarıyla güldü!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, Corendon Airlines Park'taki maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Leroy Sane, 11. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Mauro Icardi attı.

Antalyaspor'un tek golünü 69. dakikada Van de Streek attı.

Galatasaray'da ilk golü atan Sane, ligde üst üste üç maçta da gol sevinci yaşadı. İkinci golü atan Roland Sallai, bu sezon ligde ilk kez gol attı.

Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığının ardından ilk kez 11'de görev yapan Yunus Akgün, Sane ve Osimhen'in gollerinde asist yaptı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 39 puana yükseldi. Antalyaspor, 15 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Antalyaspor 1-4 Galatasaray

93' GOL| Sane'nin pasında Icardi'nin topun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

92' Galatasaray'da Kazımcan Karataş sarı kart gördü.

87' İlkay'ın ara pasında ceza sahasına giren Kazımcan'ın topuna savunmadan müdahale geldi. Karar aut.

86' Galatasaray'da Victor Osimhen sarı kart gördü.

82' Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Barış Alper Yılmaz çıkarken Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.

79' Antalyaspor, Yohan Boli ile çok etkili geldi. Sağ kanattan içeriye çevrilen topta Boli boş pozisyonda topu auta attı. Daha sonra yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

77' Galatasaray, kontratakta 3'e 1 geldi ancak Barış'ın pasında Osimhen'in vuruşuna savunma müdahaleyi yaptı.

76' Antalyaspor çok etkili geldi. Sağ kanattan gelen ortada savunma son anda müdahale yaptı.

74' Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Ismail Jakobs yerini Kazımcan'a bıraktı.

69' GOL | Kullanılan köşe vuruşunda Saric'in aşırttığı topu arka direkte Van de Streek boş kaleye gönderdi.

67' Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez oyundan çıkarken yerlerine Mauro Icardi, Arda Ünyay ve Gabriel Sara dahil oldu.

65' Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortası kaleci Günay'da kaldı.

63' Galatasaray kısa paslarla Antalyaspor ceza sahasına yöneldi. Osimhen şutunu çıkaramadan savunma müdahale etti.

58' Antalyaspor, paslarla ceza sahasına girdi, Ballet şutunu çekti. Top kaleci Günay'da kaldı.

56' GOL | Yunus'un uzun pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

54' Victor Osimhen, Leroy Sane'nin pasında kaleye isabetsiz bir şut gönderdi. Hakemin kararı ofsayt.

52' Antalyaspor'da Dario Saric, arka direkte topla buluştu ancak topu kaleye gönderemeden İlkay araya girdi ve faulü aldı.

50' Antalyaspor, sağ kanattan Paal'in ortasıyla etkili geldi. O noktada etkili bir kafa vuruşu gelmedi. Karar aut.

44' Barış Alper Yılmaz ceza sahası içinde topu önünde buldu. Sert bir şut çıkardı, top üstten az farkla dışarı gitti.

43' Yunus Akgün, sağ kanattan topu sürdü ve içeriye ortaladı. Top kaleci Abdullah'ta kaldı.

37' Galatasaray, savunmanın hatasında Osimhen ile çok yaklaştı. Nijeryalı yıldızın şutu, direğin hemen yanından dışarıya gitti.

34' Antalyaspor hızlı atak şansı yakaladı. Abdülkerim araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

32' Lautaro Giannetti, Barış Alper'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

30' Antalyaspor'da Hüseyin Türkmen yerini Dario Saric'e bıraktı.

26' Antalyaspor'da Boli savunma arkasına sarktı ve gol pozisyonuna girdi ancak karar ofsayt.

23' Köşe vuruşunda seken topta Kenneth Paal kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta gitti.

22' Antalyaspor'da Samuel Ballet'nin ceza sahası dışından attığı şut savunmaya çarparak auta gitti.

18' Barış Alper Yılmaz, bir röveşata denemesi yaptı, topu ıskaladı ve yerde kaldı. Sağlık görevlileri sahada.

15' Galatasaray inanılmaz bir gol kaçırdı! Sallai'nin arka direğe gönderdiği topta Osimhen topu boş ağlara yollayamadı. Aut.

14' Galatasaray, Leroy Sane ile etkili geldi. Topuk pası deneyen Alman futbolcunun pası, ceza sahası içinde savunma tarafından uzaklaştırıldı.

11' GOL | Barış'ın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

7' GOL | Yunus'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sane'nin plase vuruşunda top ağlara gitti.

5' Victor Osimhen, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yakın direğe vuruşunu yaptı. Abdullah çok önemli bir kurtarış yaptı. Korner.

3' Lucas Torreira uzaklardan kaleyi düşündü. Kaleci Abdullah güçlükle kurtardı, seken topta Yunus'un dokunuşu kalecide kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.