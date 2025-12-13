Kusursuz Saray filminin yönetmen koltuğunda Nils Tavernier oturuyor. Filmin senaristliğini Fanny Desmarès, Nils Tavernier ve Laurent Bertoni üstleniyor. Peki, Kusursuz Saray filminin konusu ne? Kusursuz Saray filminin oyuncuları kim?
KUSURSUZ SARAY FİLMİNİN KONUSU NE?
Cheval, her gün Drôme boyunca seyahat eden bir postacıdır. Hayatının aşkı Philomena ile tanışır ve bu birliktelikten Alice dünyaya gelir. Ardından çılgın bir kumarın içine girer: kendi elleriyle ona inanılmaz bir saray inşa etmek.
KUSURSUZ SARAY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jacques Gamblin
Laetitia Casta
Florence Thomassin
Bernard Le Coq
Natacha Lindinger
Zelie Rixhon
Eric Savin
Louka Petit Taborelli
Aurélien Wiik
Julien Personnaz
Lilly Rose Debos
Delphine Lacheteau
KUSURSUZ SARAY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kusursuz Saray filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.