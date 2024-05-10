4 ülkeden teklif var: Manaj için istenen bonservis bedeli belli oldu
Sivasspor, Süper Lig ekipleri dahil birçok takımın peşinden koştuğu Rey Manaj'ın bonservis bedelini belirledi.
Sivasspor'un sezon başında kadrosuna katıp 3 yıllık sözleşme imzaladığı Rey Manaj, gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuruyor.
Bu sezon ligde ve kupada çıktığı 33 maçta 22 gol, 2 asistlik istatistik yakalayan Rey Manaj'ın adı transfer dedikodularına karışmaya başladı.
BÜLENT UYGUN AÇIKLADI
Teknik direktör Bülent Uygun dün yaptığı açıklamada Manaj için 2-3 takımdan teklif aldıklarını ve yönetimin bunları değerlendirdiğini belirtmişti.
Öte yandan adı Süper Lig kulüpleriyle de anılan Rey Manaj için Sivasspor'a gelen tekliflerin detayları ortaya çıkmaya başladı.
4 ÜLKEDEN TAKIMLAR TEKLİF YAPTI
TRT Spor'un haberine göre Sivasspor, 27 yaşındaki golcü için İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden teklifler aldı.
Haber detayında Türkiye'den herhangi bir takımın Rey Manaj için Sivasspor'un kapısını çalmadığı belirtildi.
15 MİLYON EURO
Yine haberde Sivasspor'un Rey Manaj için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve bu rakamın altına inmeyi düşünmediği aktarıldı.
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