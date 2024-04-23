Rey Manaj'dan transfer açıklaması!
Sivasspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'un ikinci golünü atan Rey Manaj transfer açıklamasında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kırmızı beyazlılar 2 kez geriye düştüğü maçta Koita ve Manaj'ın penaltı golleriyle mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Maçın ardından beIN SPORTS'a röportaj veren Rey Manaj transfer açıklamasında bulundu.
"Bu maç benim için çok önemliydi, ailem yurt dışından geldi. Gol atmam çok önemliydi. Sivas benim ailem gibi oldu. Son 3 maçta 7 puan aldık. Çok mutluyuz. Transfer konusunu konuşmuyorum. Maçlara odaklanmış durumdayım. Sezon sonunda konuşuruz."
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