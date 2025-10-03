7 gollü maçta kazanan Rizespor!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 5-2 kazandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren goller; 4. ve 48 dakikada Jesuran Rak-Saky, 9. dakikada Vaclav Jurecka, 86. dakikada Altin Zeqiri ve 90+1. dakikada Valentin Mihaila'dan geldi. Antalyaspor'un gollerini ise 13. dakikada Soner Dikmen ve 90. dakikada Tomas Cvancara kaydetti.

Antalyaspor'da van de Streek 59. dakikada art arda iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor ligde 10 puanda kalırken Çaykur Rizespor puanını 8'e yükseltti.

Antalyaspor, ligi 9. haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.