9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yüzler gülüyor

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı.

AA
08 Şubat 2022 Salı, 00:00
9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yüzler gülüyor
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Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 13 Şubat'a kadar sürecek turnuvanın ilk gününde poomsae kategorisinde yarışmalar yapıldı.

Türk sporcular, organizasyonun ilk gününde 29 altın, 21 gümüş ve 22 bronz olmak üzere 72 madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen turnuvanın ikinci günü olan 8 Şubat'ta, yıldız kızlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.



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