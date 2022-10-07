A Milli Futbol Takımı, İskoçya ve Çekya ile özel maç yapacak
A Milli Futbol Takımı, İskoçya ve Çekya ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, gelecek yılın mart ayında başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile Türkiye'de özel maç oynayacak.
Müsabakaların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.
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