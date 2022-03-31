A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Rıdvan Bolatlı vefat etti
Altı kez A Milli Futbol Takımı forması giyen efsane futbolcu Rıdvan Bolatlı'nın, 93 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu, tüm profesyonel karşılaşmalarda Rıdvan Bolatlı'nın anısına saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Rıdvan Bolatlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
TFF'nin internet sitesinde Bolatlı'nın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Rıdvan Bolatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Rıdvan Bolatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Ankaragücü Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Altı kez A Milli Takım formasını giyen ve 1954 Dünya Kupası finallerine katılan milli takımın kadrosunda yer alan Bolatlı, Ankara Karagücü'nün ardından uzun yıllar Ankaragücü forması giymişti.
Rıdvan Bolatlı anısına 1-4 Nisan tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
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