A Milli Takım'da Letonya maçının hazırlıkları
Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, Riga'ya yolculuk öncesi İstanbul'da çalıştı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, Riga'ya yolculuk öncesi İstanbul'da bir antrenman gerçekleştirdi.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmana dün akşam oynanan Norveç müsabakasının 11'inde yer almayan futbolcular katıldı. Futbolcuların keyifsiz olduğu görüldü.
Milli takım, pas ve çift kale taktik çalışmalar yaptı. Kaleciler, antrenör Michael Rechner nezaretinde çalışırken, diğer futbolcular ise fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde fitness salonunda bir yenilenme idmanı yaptı.
A Milli Takım, akşam saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek.
Ay-Yıldızlılar, daha sonra kamp oteline geçecek ve yarınki son antrenman öncesi istirahate çekilecek.
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