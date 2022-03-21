ABD'li basketbolcu Jamal Crawford emekli olduğunu açıkladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), ABD'li yıldız basketbolcu Jamal Crawford, parkelere veda ettiğini duyurdu.
ABD'li basketbolcu Jamal Crawford, emekli olduğunu açıkladı.
Crawford, Twitter hesabından, "Oyuna elveda. Teşekkürler basketbol. Her şeyi sana borçluyum" paylaşımı yaptı.
42 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca üç kez (2010, 2014, 2016) "NBA Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazandı.
2000'den beri NBA'de oynayan Crawford, 14,6 sayı, 2,2 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.
Crawford, NBA kariyeri boyunca Chicago Bulls, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Timberwolves, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors ve Brooklyn Nets formaları giydi.
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