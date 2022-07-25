Abdullah Avcı: 'Stoper için çalışmalar sürüyor'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:44

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Empoli ile oynanan mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Kampı değerlendiren Avcı, "Kampın son günü. Salı günü toparlanma antrenmanı yapacağız. Şehrimize uçacağız ve hafta sonu oynayacağımız Süper Kupa maçına hazırlanacağız. Kamp çok iyi geçti. Bugün kadro planlamasını süreleri ayarlayarak oynadık. Özellikle ilk 60 dakika daha az oynayan isimlerle oynadık. Son bölümü diğer oyuncularla oynadık, hafta sonuna cumartesi gününe çok sağlıklı bir şekilde çıkmak için." ifadelerini kullandı.

Empoli karşısındaki oyunu değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Oynadığımız rakip, yaş ortalaması genç, agresif, faul sayısı çok fazla ve şiddetli baskı yapan bir takım. İlk yarıda oyun organizasyonlarında sıkıntı yaşadık. Dalgalı bir oyun oldu ilk yarıda. İkinci yarı formasyon değişikliği ile oyun hakimiyetini aldık. Son 25-30 dakikada, Marek'in oyuna girmesi, değişik bir formasyon... Son bölümden çok memnunum. İlk yarıdaki dalgalı oyun, inişler çıkışlar... Topa ikinci yarı hükmettik. Topa ne kadar sahip olursan, o kadar iyi." diye konuştu.

"Kendilerinden bu sene beklenen oyun" sorusuna da cevap veren başarılı çalıştırıcı, "Trabzonspor, geçen sene Türkiye Ligi'ni forse etmiş, şampiyon bir takımdır. Bunu hiçbir rakibini yaklaştırmadan yaptı. Geçen sene oyun organizasyonlarında eksik olan taraflarımızı, bu sene biraz daha üzerine yoğunlaşacağız. Bazen direkt oyun, bazen oyun organizasyonu, biraz daha hızlanmak. İkinci yarıdaki baskıyı yapmamız lazım. Topa sahip olmayı arttırmamız lazım. Ne kadar topa sahip olursan, oyun organizasyonunu iyi yapabiliyorsun. Rakibi daha fazla koşturabiliyorsun." cevabını verdi.

Sağ stoperin kampa yetişmediği hatırlatılan Avcı, "Bizim geçen seneden bu yana yüzde 98 transferimiz gerçekleştirilmiş. Şimdi bunun üzerinden konuşamayız. Biz geçen sene şampiyon olurken, bütün mekanizma değişti. Tabii ki iyi oyuncu, organizasyon içinde daha değerli hale geliyor. Ama bu niye yok diye yapamayız. Herkes iyi niyetle çalışıyor. Bir sürü oyuncu ile konuştuk, devam ediyor. Kısmet böyleymiş. Doğru zamanda olacağını düşünüyorum. Bir sağ stoperle birçok şey halledilmiyor. Oyun organizasyonu olmayınca çok iyi stoper de alsan karşılığı olmuyor. Umarım formasyona uyan en iyi isimle devam ederiz." sözlerini kullandı.

Son olarak kampın bütününü değerlendiren deneyimli hoca, "Ben takımın bütününden memnunum. Çok kaliteli, karakterli ve enerjisi çok birbirine yakın oyuncu grubu var. Onlarla çalışmaktan mutluyum. Yeni hikayeye neler katabiliriz ona bakacağız. Bir tacı bile içeride saatlerce düşünen, konuşan, yorulan insanlarız, ekibiz. Trabzonspor iyi şeyler yaptı, iyi şeyler yapmaya devam edecek." açıklamasını yaptı.