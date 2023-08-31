Aboubakar, Lucescu'ya cevabını gol sevincinde verdi!
Beşiktaş'ın yıldız ismi Vincent Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Lucescu'ya tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev'e attığı gol sonrası sevinciyle dikkatleri üzerine çekti.
Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Mircea Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne kadar gelerek sevincini yaşadı.
Kamerunlu oyuncu bu hareketi sonrası ise sarı kart gördü.
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