Açık artırmada en yüksek teklif Arda Güler'e geldi
Fenerbahçe, her haftanın başında son oynadığı maçın formalarını açık artırma ile satışa çıkarıyor. Bu formalar arasında en çok teklif alan futbolcunun forması da belli oldu.
Fenerbahçe, sezon başından bu yana oynadıkları son maçın formalarını www.matchwornshirt.com sitesinden açık artırmaya çıkarıyor.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig 'in 26. haftasında sahasında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Hatayspor maçının formalarını da burada açık artırmaya sundu.
Bu maçın kadrosuna yer alan ve futbolcuların giydikleri formaların açık artırmaya sunulduğu sitede en çok teklifi alan futbolcunun forması da belli oldu. Buna göre sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler'in Hatayspor karşısında giydiği forma, 1100 euroluk teklif ile en yüksek teklif alan forma oldu.
Arda'yı 253 euroluk teklifiyle Altay Bayındır'ın tüm takım imzalı forması takip ediyor. 3. sırada ise o maçta forma giyen bir diğer genç futbolcu Çağtay Kurukalıp yer alıyor. Çağtay'ın formasına yapılan teklif ise 189 euro olarak göze çarpıyor.
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