Önder Karaveli, Başakşehir-Konyaspor maçını takip etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, M.Başakşehir- Konyaspor maçını tribünden takip etti.
Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Başakşehir karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı.
Bu müsabakayı Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de tribünden takip etti. Siyah-beyazlılar, iki hafta sonra evinde Başakşehir’le mücadele edecek.
Karaveli, geçtiğimiz pazar günü de önce Fatih Karagümrük - Sivasspor, ardından da Fenerbahçe - Hatayspor maçlarını yerinden izlemişti.
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