Önder Karaveli, Başakşehir-Konyaspor maçını takip etti

23 Şubat 2022 Çarşamba, 09:13

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta erteleme maçında Medipol Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Başakşehir karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı.

Bu müsabakayı Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli de tribünden takip etti. Siyah-beyazlılar, iki hafta sonra evinde Başakşehir’le mücadele edecek.

Karaveli, geçtiğimiz pazar günü de önce Fatih Karagümrük - Sivasspor, ardından da Fenerbahçe - Hatayspor maçlarını yerinden izlemişti.