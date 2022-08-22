Acun Ilıcalı'nın Hull City’sine Fenerbahçe’den 3. transfer: Dimitris Pelkas

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:21

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den 3. transferini gerçekleştirmek üzere. Allahyar Sayyedmanesh ve Ozan Tufan’ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un kadroda düşünmediği Dimitris Pelkas’a da imza attırıyor.

Fenerbahçe’deki sözleşmesi uzatılacak olan Pelkas, Hull City’ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak. Yabancı oyuncu fazlalığı olan Fenerbahçe Yunan kanat oyuncusunu Hull City’ye gönderecek.

6. OYUNCU OLACAK

Şota’nın çalıştırdığı Hull City, Pelkas transeriyle Süper Lig’de daha önce forma giymiş 6. oyuncuyu kadrosuna katmış olacak.

Hull City, Allahyar ve Ozan Tufan’ın dışında Doğukan Sinik, Benjamin Tetteh, Michael Seri ve Estupinan’ı kadrosunda bulunduruyor.