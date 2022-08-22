Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmek istiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşına çıkacak bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da 6. maçında ilk galibiyetini alarak gruplara kalmayı hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini alarak turu geçmenin mücadelesini verecek.
Tarihinde Liverpool, Inter, Barcelona gibi takımları yenme başarısı gösteren bordo-mavililer, son dönemlerde ise Avrupa'da galibiyet alamıyor.
Danimarka'nın Kopenhag takımı karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde gruplara kalma başarısı gösterecek olan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 1 karşılaşma olmak üzere 5 karşılaşmaya çıktı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.
OYNADIĞI MAÇLAR
Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.
Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında 2-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.
SON 12 MAÇTA KAZANAMIYOR
Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla elde etti.
Avrupa kupalarında 1097 günlük galibiyet özlemine son vermek isteyen Karadeniz ekibi, son 12 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DA GALİP GELMEDİĞİ MAÇLAR
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 12 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:
SEZON KULVAR MAÇ SONUÇ
2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2-1
2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3
2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1-1
2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1-2
2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3-0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor-AEK 0-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1-0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Basel 2-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Krasnodar 0-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3-1
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Getafe 0-1
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2-0
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