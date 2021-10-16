Adana Demirspor sahasında Yeni Malatyaspor'a yenildi

16 Ekim 2021 Cumartesi, 21:09

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Fırat Aydınuz (xxx), Bahtiyar Birinci (xx), Murat Altan (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Ferhat (xx)-Samed (xx), Balotelli (xx), Belhanda (xx), Svensson (xx)(Dk.84 Kaan (?), Yunus (xx)(Dk.70 Ezeh (x), Bjarnason (xx) (Dk.46 Assombalonga(xx) , Vargas (xx), Stambouli (xx)(Dk.70 Gökhan (x), Simon Deli (xx), Rassoul (xx)(Dk. Tarık (?)

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR:Ertaç (xx)- Hadadi (xx), Rayane (xx), Adem (xx)(Dk.88 Kubilay (?), Ndong (xx), Santos (xx), Sadık (xx), Semih (xx), Tetteh (xxx), (Dk.79 Bwalya (?)Chouiar (xx)(Dk.90+2 Nshimirimana(?), Seifeldin (xx) (Dk.80 Mustafa (?)

GOLLER: Dk.36 Tetteh, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Dk.55 Deli (kk) Adana Demirspor

SARI KARTLAR: Yunus, Castro (Adana Demirspor) - Ndong, Sadık (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında Öznurkablo Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenildi.

5’inci dakikada Adana Demirspor’da Stambolui ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

13’üncü dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da Rassoul, ceza sahası içerisine girdi. Rassuol sağda Yunus’u gördü ve pasını çıkarttı. Düzgün bir vuruş yapan Yunus meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

19’uncu dakikada Adana Demirspor’da Vargas, ceza sahası dışından şut denedi ancak top auta çıktı.

30’uncu dakikada Adana Demirspor’da Balotelli sol çaprazdan düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

36’ncı dakikada Yeni Malatyaspor’da atak geliştiren Adem, aldığı topu göğsüyle düzeltti. Rakip savunmadan seken top bir anda Tetteh’in önünde kaldı. Tetteh’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

55’inci dakikada Yeni Malatyaspor’da Chouiar’ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ferhat’tan önce Rassoul topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Deli, topu kendi kalesine gönderdi: 0-2.

58’inci dakikada Adana Demirspor’da Svensson pasında Yunus kaleyi görür görmez vurdu ancak, kaleci Ertaş gole izin vermedi.

59’uncu dakikada Adana Demirspor’da Belhanda’nın savunma arkasına attığı pasla buluşan Assambolanga’nın şutu kaleci Ertaş’ta kaldı.

62’nci dakikada Yeni Malatyaspor’un atağında Mounir ceza sahası içerisinde topu sağına çekip şut vurdu. Top kaleci Ferhat’ta kaldı.

89’uncu dakikada Adana Demirspor’un atağında Tarık’ın ceza sahası içerisine verdiği pasla buluşan Ezeh, düzgün bir vuruş yaptı ancak, top az farkla auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’un 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.



