Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:50

Güncelleme: 06.10.2023 - 10:50

Adana Demirspor, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Ligde ve Avrupa'da iç sahada çıktığı 7 maçın hepsini kazanan Adana Demirspor, müthiş seriyi Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor. Bordo-Mavililer, dış sahada sıkıntılı bir görüntü çizerken, sadece 2 karşılaşmayı kazandı, 6 maçta mağlup oldu. Trabzonspor, deplasmandaki kötü tabloyu artık tersine çevirmek istiyor.

Bu akşam Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Adana Demirspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan (Kevin), Stambouli, Belhanda, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Nani, Balotelli

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu.

ADANA DEMİRSPOR'DAN İÇ SAHADA 7'DE 7

Geçtiğimiz sezon Süper Ligi 4. sırada bitiren ve tarihinde ilk kez Konferans Ligi'ne giden Adana Demirspor'un bu başarısında, iç saha performansının payı büyüktü. Söz konusu süreçte evinde çıktığı 18 maçın sadece 2'sini kaybeden Mavi Şimşekler, Patrick Kluivert yönetiminde de kaldığı yerden devam ediyor.

Mavi-Lacivertliler, bu sezon 3'ü Avrupa olmak üzere Adana'da çıktığı 7 maçın hepsini kazandı. 21 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü. Sırasıyla Beşiktaş'ı 4-2, Alanyaspor'u da 4-0'lık skorlarla deviren Adana Demirspor'un yeni hedefi; Trabzonspor... Güney ekibi, Bordo-Mavili rakibini bugün yenip, müthiş seriyi sürdürmek amacında.

EN BÜYÜK EKSİK BATISTA MENDY

Trabzonspor'da zorlu 90 dakika öncesi en büyük sıkıntı orta sahada yaşanıyor. Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ayağının tozuyla çok etkili bir görüntü çizen Batista Mendy, Pendik maçında ikinci sarı karttan kırmızı görmüştü. Fransız ön libero cezası nedeniyle bugün yok.

ONUACHU 4'TE 4 PEŞİNDE

Bordo-Mavili formayla çıktığı 3 lig maçında da gol atan ve adeta hücum hattına ilaç olan Paul Onuachu, Adana Demirspor deplasmanında seriyi 4'e çıkartmak amacında.

DEPLASMANDA KÖTÜ TABLO

Nenad Bjelica yönetiminde geçen sezondan bu yana 15 lig maçına çıkan Trabzonspor, bunların 8'ini deplasmanda oynadı. Bordo-Mavililer, dış sahada sıkıntılı bir görüntü çizerken, sadece 2 karşılaşmayı kazandı, 6 maçta mağlup oldu. Hırvat hoca, deplasmandaki kötü tabloyu artık tersine çevirmek istiyor.