Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Yayınlanma: 05.10.2023 - 17:14

Güncelleme: 05.10.2023 - 17:14

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda konuk olacağı Yukatel Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı.

Bordo mavili takımda Yunan Dimitris Kourbelis 4 hafta aranın ardından kadroda yer alırken, sakatlıkları devam eden Filip Benkovic ve Nicolas Pepe ile cezalı Batista Mendy kadroda yer almadı.

İşte Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kadrosu: