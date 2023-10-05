Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda konuk olacağı Yukatel Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı.
Bordo mavili takımda Yunan Dimitris Kourbelis 4 hafta aranın ardından kadroda yer alırken, sakatlıkları devam eden Filip Benkovic ve Nicolas Pepe ile cezalı Batista Mendy kadroda yer almadı.
İşte Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kadrosu:
?? Yukatel Adana Demirspor maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/oa0omhSrUV— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 5, 2023
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