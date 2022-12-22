Adana Demirspor'a büyük şok! Kupaya veda ettiler...

22 Aralık 2022 Perşembe, 21:39

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Normal süresi 2-2 biten maçı Çaykur Rizespor 4-3 kazanarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Sefa Yılmaz'la öne geçen Çaykur Rizespor, 45+1'de Deniz Hümmet'in golüyle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle toparlanan Adana Demirspor, 68'de penaltıdan Akintola ile 85'te Bahadır Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Banhur, penaltıda Ertaç'ı geçemezken dönen topa da şutunu çekti ancak Ertaç bir kez daha gole izin vermedi.

Uzatma dakikalarına geçildiğinde 105. dakikada Kubilay Kanatsızkuş Çaykur Rizespor'u öne geçirirken 108'de Alberk Koç skoru 4-2'ye getirdi.

117. dakikada Yusuf Sarı ile farkı bire indiren Adana Demirspor'un bu golü maçı penaltılara taşımak için yeterli olmadı ve Çaykur Rizespor sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, Süper Lig'de zirve takipçisi Adana Demirspor'u eleyerek son 16'ya adını yazdırmayı başardı.