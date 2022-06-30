Adana Demirspor'da Semih Güler'le 3 yıl daha
Adana Demirspor, sözleşmesi sona eren Semih Güler ile 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, defans oyuncusu Semih Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki defans oyuncusu Semih ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Semih, Akdeniz ekibinde 16 Ocak 2019'dan bu yana forma giyiyor.
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