Adı Atalanta ve Fiorentina ile anılıyordu: Galatasaray'dan Zaniolo tekliflerine yanıt!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek isteyen Atalanta ile Fiorentina'nın tekliflerine olumsu yanıt verdiği iddia edildi.
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo için İtalyan kulüplerine olumsuz yanıt geldi.
Milliyet'in haberine göre, Atalanta ve Fiorentina'nın talip olduğu yıldız futbolcu için önerilen rakam yetersiz bulundu.
Haberde her iki kulübün de sarı-kırmızılılara 3 milyon kiralama ve 15 milyon Euro şarta bağlı satın alma (belli maç sayısına ulaşması gerekiyor) teklif ettiği 24 yaşındaki oyuncu için rakamın düşük bulunduğu belirtildi. Galatasaray'da ayrıca şarta bağlı opsiyon maddesi nedeniyle de tereddütler bulunduğu ifade edildi.
İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Ayrıca Zaniolo'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı Galatasaray ile ilgili tüm resimleri kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Önceki günlerde konu hakkında İtalyan basınına konuşan Zaniolo, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" sözlerini sarf etmişti.
GALATASARAY AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, önceki günlerde verdiği röportajda Zaniolo için şu sözleri kullanmıştı;
"Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray'ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig'de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir"
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