Atalanta ve Fiorentina ile anılıyordu: Nicolo Zaniolo'dan dikkat çeken Galatasaray hamlesi!

Transferde adı Atalanta ve Fiorentina ile anılan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun, sosyal medya hesabında Galatasaray'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 15:01
Atalanta ve Fiorentina ile anılıyordu: Nicolo Zaniolo'dan dikkat çeken Galatasaray hamlesi!
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Galatasaray'dan ayrılacak olan Nicolo Zaniolo için İtalya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalya merkezli Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Zaniolo'yu ikna eden ve Galatasaray ile görüşen Atalanta, ödeme planı konusunda sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya varamadı. Toplamda 20 milyon Euro'luk bir pakette mutabık kalınsa da Galatasaray'ın, transferin kiralık değil satın alma veya zorunlu satın alma opsiyonlu olmasını istediği kaydedildi.

FİORENTİNA DEVREYE GİRDİ

Haberde Atalanta'nın, 'zorunlu' satın alma veya bonservisini alma konusunda istekli olmadığı ve transferin bu noktada tıkandığı ifade edildi. Transferin tıkandığını öğrenen Fiorentina'nın, devreye girdiği ve Galatasaray ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

Nicolo Zaniolo'ya ilk 11 garantisi veren Fiorentina'nın, zorunlu satın alma opsiyonu ile devreye girdiği ve bonservis konusunda Galatasaray ile pazarlıklara başladığı belirtildi.

Haberde önümüzdeki saatlerin bu transfer için oldukça kritik olduğu ve Zaniolo'nun rotasını bir anda Menekşeler lakaplı Fiorentina'ya kırabileceği ifade edildi.

ZANİOLO'DAN VEDA NİTELİĞİNDE HAMLE

Öte yandan Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a veda niteliğinde bir hareket geldi. Fiorentina ve Atalanta'nın transferi için kapıştığı yıldız futbolcu, sosyal medya hesabında Galatasaray'la ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.

Kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da bu sezon 40 maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti. 


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