Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Benfica'dan Angel Di Maria açıklaması!

Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:32

Güncelleme: 13.05.2024 - 12:32

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Arouca karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Alman teknik direktör, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Angel Di Maria'nın takımda kalmasını istediğini söyledi.

"HENÜZ BİR KARAR VERMEDİ"



Schmidt, "Umarım Di Maria, Benfica'da devam eder. Bu konuda umutluyum. Henüz bir karar vermedi. Onunla bir yıl daha geçirmek isterim" ifadelerini kullandı.

Benfica'da bu sezon 48 maçta süre bulan Arjantinli Angel Di Maria, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.